Шведский наемник Густавссон признался, что купил гражданство Украины за 700 долларов

Взятый в плен шведский Густавссон в ходе заседания суда в ДНР рассказал, что купил украинское гражданство за семьсот долларов.

В понедельник, 15 августа 2022 года, пленённый гражданин Швеции, который сражался на стороне ВСУ, Матиас Густавссон в ходе судебного разбирательства в суде ДНР по делу о наёмничестве признался в том, что купил гражданство Украины за 700 долларов.

Помимо этого сдавшийся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе швед Густавссон сообщил судьям, что помимо паспорта им было приобретено и украинское водительское удостоверение за символическую плату.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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