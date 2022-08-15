Шведский наемник Густавссон признался, что купил гражданство Украины за 700 долларов

Взятый в плен шведский Густавссон в ходе заседания суда в ДНР рассказал, что купил украинское гражданство за семьсот долларов.

В понедельник, 15 августа 2022 года, пленённый гражданин Швеции, который сражался на стороне ВСУ, Матиас Густавссон в ходе судебного разбирательства в суде ДНР по делу о наёмничестве признался в том, что купил гражданство Украины за 700 долларов.

Помимо этого сдавшийся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе швед Густавссон сообщил судьям, что помимо паспорта им было приобретено и украинское водительское удостоверение за символическую плату.