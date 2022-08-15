Иранское правительство даст ответ Евросоюзу по возобновлению ядерного соглашения

Иранское правительство планирует направить Европейскому Союзу свой ответ на последнее предложение о возобновлении провалившегося ядерного соглашения 2015 года в полночь.

Это произойдет в понедельник, не исключая на данном этапе будущего пакта с Соединенными Штатами после многих лет разрыва.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдолахиан считает сближение "в ближайшие дни" возможным, "если Соединенные Штаты продемонстрируют реалистичный подход и гибкость", сообщает информационное агентство Bloomberg.

"Мы четко сказали Соединенным Штатам, что мы готовы объявить о соглашении и что мы проведем встречу министров иностранных дел в Вене с окончательными выводами, если наши последние пункты будут выполнены", - добавил он в заявлениях для прессы.

Амирабдолахиан сказал, что Тегеран готов уступить "в некоторых вещах", чтобы получить другие, что открыло бы дверь для уступок по ключевым вопросам, таким как беспристрастные инспекции на ядерных объектах.

Кроме того, Амирабдоллахиан выступил в защиту продления переговоров, поскольку "правительство решило не связывать жизни иранского народа с переговорами". "У Ирана нет проблем с достижением соглашения, и именно поэтому переговоры были продлены, всегда принимая во внимание, что иранские "красные линии" соблюдаются", - утверждал он.