NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
Издание National Interest опубликовало статью, в которой рассказало о возможных последствиях потери выхода к Чёрному морю Украиной.
Представитель американской газеты National Interest Илья Тимченко утверждает, что если Киев полностью утратит доступ к Чёрному морю, то Украина превратится в "государство-обрубок", который понесёт значительные экономические и территориальные потери.
По мнению Тимченко, если Черноморские акватории близ Украины перейдут под единоличный контроль России, то Киев лишится доступа к газопроводу, по которому голубое топливо попадает в Румынию.
Илья Тимченко уверен, что в случае перехода данного газопровода под контроль российских военных и экспертов московский Кремль одержит ещё одну внушительную победу, приближающую развязку спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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