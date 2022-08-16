NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»

Издание National Interest опубликовало статью, в которой рассказало о возможных последствиях потери выхода к Чёрному морю Украиной.

Представитель американской газеты National Interest Илья Тимченко утверждает, что если Киев полностью утратит доступ к Чёрному морю, то Украина превратится в "государство-обрубок", который понесёт значительные экономические и территориальные потери.

По мнению Тимченко, если Черноморские акватории близ Украины перейдут под единоличный контроль России, то Киев лишится доступа к газопроводу, по которому голубое топливо попадает в Румынию.

Илья Тимченко уверен, что в случае перехода данного газопровода под контроль российских военных и экспертов московский Кремль одержит ещё одну внушительную победу, приближающую развязку спецоперации.