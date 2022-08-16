Прокуратура США выступила против обнародования причин обыска дома Трампа
Министерство юстиции заверило в понедельник, что публичность «нанесет непоправимый вред ведущемуся уголовному расследованию», поскольку многие документы имеют гриф «совершенно секретно».
Министерство юстиции США в понедельник выступило против публикации судебного документа, в котором должны были быть указаны причины, побудившие федеральных следователей провести беспрецедентный обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа на прошлой неделе.
Операция федеральной полиции в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, — первая для экс-президента — вызвала политическую бурю.
Дональд Трамп и его сторонники осудили расследование, назвав его «охотой на ведьм».
Опубликовано: Тарас Медведев
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