Прокуратура США выступила против обнародования причин обыска дома Трампа

Министерство юстиции заверило в понедельник, что публичность «нанесет непоправимый вред ведущемуся уголовному расследованию», поскольку многие документы имеют гриф «совершенно секретно».

Министерство юстиции США в понедельник выступило против публикации судебного документа, в котором должны были быть указаны причины, побудившие федеральных следователей провести беспрецедентный обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа на прошлой неделе.

Операция федеральной полиции в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, — первая для экс-президента — вызвала политическую бурю.

Дональд Трамп и его сторонники осудили расследование, назвав его «охотой на ведьм».