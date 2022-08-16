В МИД Финляндии планируют выдавать в 10 раз меньше виз гражданам России

Финляндия планирует сократить выдачу виз гражданам России до 100-200 заявок в день.

В эфире национального телеканала Yle глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что политика в области выдачи виз гражданам России будет пересмотрена. Приоритет будет отдаваться только тем людям, которые хотят посетить страну по семейным обстоятельствам, в связи с работой или учёбой.

По словам дипломата, власти Финляндии приняли решение сократить число принимаемых заявок до одной десятой части от текущего объёма.

В настоящий момент дипломатическое ведомство страны принимает около тысячи заявок в день. Если ограничения будут введены, их число уменьшится до 100-200.