Сегодня согласно американскому источнику The National Interest, блокировка берегов Черного моря будет просто настоящей катастрофой для Киева.

Если произойдет такой раскол, то это может привести к тому, что Украина превратиться в "обрубок".

“Блокировка доступа к Черному морю будет для Украины просто последним мощным ударом, который способен подавить всю экономику страны в целом. Это станет бесповоротной катастрофой для страны. Без доступа к морю это просто никому ненужный обрубок”, – отмечает Тимченко.

По мнению журналиста, Киеву придется несладко, если не будет доступа к транспортировке грузов, которые ему дают средства к существованию, поэтому потеря контроля над судоходством означает крах всей системы, т.к. есть риск потерять контроль над газопроводом в Румынию.

“Если Россия завоюет этого газопровод, то Россия одерживает одну большую стратегическую победу”, – указывается в статье.