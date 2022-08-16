Spiegel: без выхода к Черному морю Украина станет “государством-обрубком”
Сегодня согласно американскому источнику The National Interest, блокировка берегов Черного моря будет просто настоящей катастрофой для Киева.
Если произойдет такой раскол, то это может привести к тому, что Украина превратиться в "обрубок".
“Блокировка доступа к Черному морю будет для Украины просто последним мощным ударом, который способен подавить всю экономику страны в целом. Это станет бесповоротной катастрофой для страны. Без доступа к морю это просто никому ненужный обрубок”, – отмечает Тимченко.
По мнению журналиста, Киеву придется несладко, если не будет доступа к транспортировке грузов, которые ему дают средства к существованию, поэтому потеря контроля над судоходством означает крах всей системы, т.к. есть риск потерять контроль над газопроводом в Румынию.
“Если Россия завоюет этого газопровод, то Россия одерживает одну большую стратегическую победу”, – указывается в статье.
Опубликовано: Силивончик Алина
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