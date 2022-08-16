Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород

На пункте пропуска Нарва-Ивангород эстонская сторона не пропускает через границу ни россиян, ни граждан Эстонии. Сообщается, что граница закрыта временно, в связи с демонтажом памятника.

Ранее правительство Эстонии сообщило о решение перенести памятник в виде танка Т-34 из Нарвы в военный музей. Работы по переносу начались рано утром 16 августа 2022 года. Журналисты полагают, что закрытие пункта пропуска Нарва-Ивангород связано именно с демонтажом памятника.

При этом с 18 августа 2022 года, эстонская сторона перестанет пропускать через границу на свою территорию всех граждан Российской Федерации, которые имеют эстонскую визу (в том числе и туристическую).

Тем не менее, въезд будет возможен для некоторых категорий российских граждан. В первую очередь, сотрудников дипломатической миссии и тех, чьи родственники проживают на территории Эстонии.

Эстония — первая страна ЕС, предложившая закрыть границу для граждан России. Инициативу поддержали и некоторые другие европейские государства. Кабинет министров ФРГ сообщал, что обсуждение закрытия границ для россиян действительно идет и может быть включен в следующий пакет санкций.