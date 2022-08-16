Кулеба признался, что вся его семья покинула Украину сразу после начала СВО РФ

Министр иностранных дел Украины Кулеба рассказал, что 24 февраля 2022 года его семья, включая собак, уехала заграницу.

Во вторник, 16 августа 2022 года, глава Министерства иностранных дел Украины дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал о том, что все члены его семьи покинули территорию Украины.

Кулеба заявил, что как только ему стало известно о начале российской спецоперации на Украине, в ночь с 24 на 25 февраля, его жена, дети родители и даже собаки, приняли решение оставить дипломата на родине, а сами благополучно выехали заграницу из соображений собственной безопасности.