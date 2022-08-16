Starhit.ru: Пригожин стал дедушкой уже во второй раз

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин - дедушка, уже дважды. Его дочь Даная родила мальчика. У знаменитости уже есть внучка.

Иосиф Пригожин снова стал дедушкой! Его наследница Даня стала мамой чудного мальчика. Эту информацию сообщает Starhit.ru. Малышу уже выбрали имя, назвав его Даниэль.

Ранее дочь музыкального продюсера рассказывала, что на протяжении долгого времени мечтала познать счастье материнства, тщательнейшим образом готовясь к роли мамы.

Молодая женщина призналась, что беременность далась ей очень нелегко. Даная переживала по поводу того, что не сможет вернуть телу прежнюю форму, а также стремилась побыстрее вернуться к работе.

1 января 2021 года Иосиф Пригожин и Валерия в первый раз стали дедушкой и бабушкой. У наследника известной исполнительницы Арсения Шульгина и его жены Лианы на свет появилась дочь, которую назвали Селин (как сочетание имен родителей).

Пригожин души не чает в девочке, проводя с ней уйму времени, а Валерия старается привить малышке любовь к музыке, часто исполняя песни для внучки.