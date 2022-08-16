Путин подрывает "гегемонию" США, предсказывает конец "однополярному’ миру

Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в попытке поощрять продолжительные военные действия на Украине в рамках того, что он назвал во вторник предполагаемыми усилиями Вашингтона по сохранению своей глобальной гегемонии.

Выступая на конференции по безопасности, в которой приняли участие военные чиновники из Африки, Азии и Латинской Америки, Путин подтвердил свое давнее заявление о том, что он направил войска на Украину в ответ на то, что Вашингтон превратил страну в “антироссийский” оплот.

“Им нужны конфликты, чтобы сохранить свою гегемонию”, - заявил Путин. “Вот почему они превратили украинский народ в пушечное мясо”.

Речь представляла собой последнюю попытку российского лидера заручиться поддержкой на фоне жестких западных санкций, которые были направлены против российской экономики и финансов, а также ее правительственных структур, высших должностных лиц и бизнеса в связи с действиями Москвы в Украине.