Путин подрывает "гегемонию" США, предсказывает конец "однополярному’ миру
Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в попытке поощрять продолжительные военные действия на Украине в рамках того, что он назвал во вторник предполагаемыми усилиями Вашингтона по сохранению своей глобальной гегемонии.
Выступая на конференции по безопасности, в которой приняли участие военные чиновники из Африки, Азии и Латинской Америки, Путин подтвердил свое давнее заявление о том, что он направил войска на Украину в ответ на то, что Вашингтон превратил страну в “антироссийский” оплот.
“Им нужны конфликты, чтобы сохранить свою гегемонию”, - заявил Путин. “Вот почему они превратили украинский народ в пушечное мясо”.
Речь представляла собой последнюю попытку российского лидера заручиться поддержкой на фоне жестких западных санкций, которые были направлены против российской экономики и финансов, а также ее правительственных структур, высших должностных лиц и бизнеса в связи с действиями Москвы в Украине.
Опубликовано: Силивончик Алина
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