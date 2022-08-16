РЕН ТВ: Дочь Лепса Ингу обманул аферист-мебельщик, присвоив себе 500 000 рублей
Наследница известного российского исполнителя Григория Лепса Инга обратилась в полицию 15 августа. Молодую женщину обманул мебельщик, который забрал 500 000 российских рублей, а свою работу не выполнил.
Наследница отечественного исполнителя Григория Лепса пострадала от действий недобросовестного сборщика мебели, который присвоил себе 500 000 российских рублей.
По информации РЕН ТВ в полицию Инга Лепсверидзе пришла по этому поводу 15 августа.
Отметим, что 37-летняя дочь артиста заключила договор со специалистом на изготовление и монтаж кухонной мебели в своей квартире, внеся залог, равный 500 000 рублей.
Заказ Лепсверидзе выполнен не был, а средства женщине не вернули. По факту данного инцидента запущена проверка.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что жертвой мошенников-строителей стала известный музыкальный продюсер Яна Рудковская. Знаменитость лишилась на 31 500 000 рублей.
В ноябре 2021 года Рудковская заключила договор на проведение строительных работ. Обещание, что все будет выполнено в установленный срок, выполнено не было.
Продюсер выплачивала средства до марта, но рабочие так и не удосужились выполнить заказ.
Знаменитость обратилась в правоохранительные органы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
Bloomberg: Визит Пэлоси привел Китай к сумасшествию и страданию жителей Тайваня
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
ФСБ РФ: украинскими диверсантами подорваны идущие от Курской АЭС опоры линии электропередач
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах