Порошенко купил «крутые» беспилотники для украинской армии
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что приобрел самые лучшие беспилотники для ВСУ.
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заключил долгосрочный контракт на поставку партии «крутых» беспилотников для украинской армии.
Порошенко в своем Telegram-канале заявил, что был в Европе с рабочей поездкой и договорился с производителем беспилотников о поставке партии продукции для ВСУ.
Он пообещал, что это будут самые крутые беспилотники, которые станут глазами украинской артиллерии.
Порошенко сказал, что по очевидным причинам не станет называть производителей и государство, где находится предприятие.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что в рамках проекта «Армия дронов» Украина собрала уже 20 миллионов долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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