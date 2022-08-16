Порошенко купил «крутые» беспилотники для украинской армии

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что приобрел самые лучшие беспилотники для ВСУ.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заключил долгосрочный контракт на поставку партии «крутых» беспилотников для украинской армии.

Порошенко в своем Telegram-канале заявил, что был в Европе с рабочей поездкой и договорился с производителем беспилотников о поставке партии продукции для ВСУ.

Он пообещал, что это будут самые крутые беспилотники, которые станут глазами украинской артиллерии.

Порошенко сказал, что по очевидным причинам не станет называть производителей и государство, где находится предприятие.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что в рамках проекта «Армия дронов» Украина собрала уже 20 миллионов долларов.