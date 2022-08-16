ВСУ ведут артиллерийский огонь по Энергодару

В администрации Энергодара сообщили, что украинские войска ведут артиллерийский огонь под объективами камер западных журналистов.

Пресс-служба администрации города Энергодар сообщила, что украинская армия обстреливает город в провокационных целях.

"Боевики Зеленского продолжают непрерывно обстреливать город в провокационных целях. Огонь из артиллерийских систем ведётся под камеры западных журналистов. Не исключено, что украинцы пытаются таким образом вызвать ответный огонь. В таком случае под ударами российской артиллерии и авиации окажутся города Никополь и Марганец, где сейчас находятся журналисты практически всех ведущих телекомпаний мира", — сообщает пресс-службы администрации Энергодара

В администрации Энергодара рассказали, что с 15:00 ведется систематический обстрел города. В настоящий момент идёт сбор информации о пострадавших и нанесённом ущербе.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 