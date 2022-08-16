ВСУ ведут артиллерийский огонь по Энергодару
В администрации Энергодара сообщили, что украинские войска ведут артиллерийский огонь под объективами камер западных журналистов.
Пресс-служба администрации города Энергодар сообщила, что украинская армия обстреливает город в провокационных целях.
"Боевики Зеленского продолжают непрерывно обстреливать город в провокационных целях. Огонь из артиллерийских систем ведётся под камеры западных журналистов. Не исключено, что украинцы пытаются таким образом вызвать ответный огонь. В таком случае под ударами российской артиллерии и авиации окажутся города Никополь и Марганец, где сейчас находятся журналисты практически всех ведущих телекомпаний мира", — сообщает пресс-службы администрации Энергодара
В администрации Энергодара рассказали, что с 15:00 ведется систематический обстрел города. В настоящий момент идёт сбор информации о пострадавших и нанесённом ущербе.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
Флоренс Пью болеет редким заболеванием, из-за чего ей пришлось переехать в Испанию
Звезда "Черной вдовы" Флоренс Пью в понедельник вышла из себя с Беаром Гриллсом, и помимо прыжков с вертолета и через водопады, английская актриса рассказала о заболевании, из-за которого ее семья переехала в Испанию.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
Французская армия ушла из Мали после 9 лет пребывания в стране
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
ВСУ ведут артиллерийский огонь по Энергодару
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах