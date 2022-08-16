ВСУ ведут артиллерийский огонь по Энергодару

Пресс-служба администрации города Энергодар сообщила, что украинская армия обстреливает город в провокационных целях.

"Боевики Зеленского продолжают непрерывно обстреливать город в провокационных целях. Огонь из артиллерийских систем ведётся под камеры западных журналистов. Не исключено, что украинцы пытаются таким образом вызвать ответный огонь. В таком случае под ударами российской артиллерии и авиации окажутся города Никополь и Марганец, где сейчас находятся журналисты практически всех ведущих телекомпаний мира", — сообщает пресс-службы администрации Энергодара