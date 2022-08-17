Минобороны РФ: в Соледаре дезертировали более трети мобилизованных бойцов ВСУ

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что более чем треть служащих 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ дезертировали в неизвестном направлении.

В среду, 17 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга рассказал, что в Соледаре более трети мобилизованных военнослужащих дезертировали.

Конашенков пояснил, что потери понесла 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ, входящая в состав оперативного командования «Запад», чьи бойцы приняли решение самовольно покинуть огневые позиции и скрыться в неизвестном направлении на территории ДНР.