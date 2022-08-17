Зеленский может сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять главу ВСУ Валерия Залужного с его поста и назначить министром обороны.

Украинский портал «Телеграф» 17 августа написал, что глава Украины Владимир Зеленский хочет сместить генерал-майора Валерия Залужного с поста главы армии Украины.

Журналисты предполагают, что Залужному будет предложено занять пост министра обороны.

В данный момент уже есть человек, который может стать новым украинским главнокомандующим.

Это может быть нынешний командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Самому Залужному перспектива возглавить Минобороны не нравится.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

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