Зеленский может сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять главу ВСУ Валерия Залужного с его поста и назначить министром обороны.
Украинский портал «Телеграф» 17 августа написал, что глава Украины Владимир Зеленский хочет сместить генерал-майора Валерия Залужного с поста главы армии Украины.
Журналисты предполагают, что Залужному будет предложено занять пост министра обороны.
В данный момент уже есть человек, который может стать новым украинским главнокомандующим.
Это может быть нынешний командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Самому Залужному перспектива возглавить Минобороны не нравится.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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