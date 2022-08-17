Рамзан Кадыров - полиглот: на каких языках может изъясняться глава Чечни

Чеченский лидер неплохо владеет несколькими языками. Для многих кавказцев, которые с рождения живут в многонациональном разноязыком сообществе, быть с детских лет билингвом или даже трилингвом - это норма.

Прежде всего, родной язык - нохчийн мотт, именно он лег в основу литературного чеченского.

С соотечественниками Кадыров общается практически всегда на своем языке и активно ратует за использование родной речи в повседневной жизни, особенно агитирует молодое поколение.

В достаточной степени Рамзан Ахматович владеет ингушским языком, хорошо понимает его, нормально общается с ингушами.

Русский язык глава Чечни выучил еще в школе и почти не допускает ошибок ни в устной, ни в письменной речи.

Знание литературного арабского (язык Священного Корана) - это святое дело для истинного мусульманина. Кадыров может свободно общаться с гостями из арабских стран на их родном языке.

На начальном уровне чеченский лидер владеет аварским и кумыкским (языки соседних народов Дагестана).

Английский он тоже изучает, но пока результаты оставляют желать лучшего. Однако обменяться парой фраз, например, со Стивеном Сигалом, для Рамзана Ахматовича не составит труда.

На волне современных тенденций глава Чечни взялся за изучение китайского, иногда на его страничках в соцсетях уже появляются посты на языке Поднебесной.

Что касается многочисленных детей Кадырова, все они в обязательном порядке изучают русский, английский, литературный арабский ну и, конечно же, свой родной чеченский.