LRT: Литва призывает страны ЕС единогласно аннулировать визы россиян

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европейского союза единогласно аннулировать визы россиян и пересмотреть предоставление виз в дальнейшем.

Ранее Литвы выступила за запрет на въезд граждан Российской Федерации по Шенгенским визам во всем Европейском союзе. В МИД Литвы считают, что такие ограничения будут эффективными только в том случае, если их введет на уровне сообщества — всех стран Европейского союза.

При этом Германия сомневается в такой возможности, а Европейская комиссия отмечает, что подобный запрет на ограничения въезда для россиян не предусмотрел внутренними правилами Шенгенской зоны.

Первые призывы по запрету въезда в ЕС для россиян были от Эстонии. С 18 августа 2022 года в этой стране начнут действовать особые правила для въезда граждан России — посетить страну смогут только те россияне, у которых на территории Эстонии проживают или покоятся родственники или сотрудники дипломатической миссии.

О необходимости ограничить въезд россиянам заявил и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его поддержал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.