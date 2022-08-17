Арестович раскритиковал украинцев, призывающих к гонениям русских и белорусов
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал сограждан, которые призывают к «культуре отмены» и гонению всех русских и белорусов из страны.
Арестович называл таких украинцев слабыми, потому что «сбежать от хороших русских и плохих белорусов самое простое решение». По его словам, такие решения принимаются под давлением глупости, которая показалась в полной мере после начала боевых действий в Украине.
При этом Арестович подчеркнул, что «разбираться в нюансах тяжело», но «ненавидеть и отрицать» не является выходом из ситуации — это «решение для устрицы». Советник главы офиса президента Украины добавил, что за призывы к гонениям и «культуре отмены» заплатят тысячи близких и родных украинцев.
Алексей Арестович призвал «рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать» вместо того, чтобы «ненавидеть и отгораживаться». По его словам, простые реакции всегда вызывают сложные последствия.
В заключение Арестович привел официальное определение слову «слабость» — действия против наилучшего решения в данной ситуации. Он добавил, что умный ищет союзников, а дурак отталкивает друзей.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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