Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал сограждан, которые призывают к «культуре отмены» и гонению всех русских и белорусов из страны.

Арестович называл таких украинцев слабыми, потому что «сбежать от хороших русских и плохих белорусов самое простое решение». По его словам, такие решения принимаются под давлением глупости, которая показалась в полной мере после начала боевых действий в Украине.

При этом Арестович подчеркнул, что «разбираться в нюансах тяжело», но «ненавидеть и отрицать» не является выходом из ситуации — это «решение для устрицы». Советник главы офиса президента Украины добавил, что за призывы к гонениям и «культуре отмены» заплатят тысячи близких и родных украинцев.

Алексей Арестович призвал «рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать» вместо того, чтобы «ненавидеть и отгораживаться». По его словам, простые реакции всегда вызывают сложные последствия.

В заключение Арестович привел официальное определение слову «слабость» — действия против наилучшего решения в данной ситуации. Он добавил, что умный ищет союзников, а дурак отталкивает друзей.