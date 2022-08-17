Минобороны России заключило военные контракты на сумму более 500 млд. рублей

Министерство обороны России получит «Сарматы», «Ониксы», «С-500», «К-52» и еще 3,5 тыс. образцов вооружений и военной техники.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ведомство заключило контракты на сумму более 500 млд. рублей. Российская армия получит 3,7 тысяч новых образцов вооружений и ещё 100 единиц подвергнуться глубокой модернизации.

Заключен контракт с Государственным ракетным центром на поставку баллистических ракет "Сармат". Научно-производственное объединение машиностроения организует производство противокорабельных крылатых ракет "Оникс".

Подписано соглашение с НПО "Сплав". Артиллерийские подразделения получат снаряды калибра 300-мм для РСЗО "Торнадо-G". Концерн "Вертолеты России" усилят ВКС ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28НМ.