Минобороны России заключило военные контракты на сумму более 500 млд. рублей
Министерство обороны России получит «Сарматы», «Ониксы», «С-500», «К-52» и еще 3,5 тыс. образцов вооружений и военной техники.
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ведомство заключило контракты на сумму более 500 млд. рублей. Российская армия получит 3,7 тысяч новых образцов вооружений и ещё 100 единиц подвергнуться глубокой модернизации.
Заключен контракт с Государственным ракетным центром на поставку баллистических ракет "Сармат". Научно-производственное объединение машиностроения организует производство противокорабельных крылатых ракет "Оникс".
Подписано соглашение с НПО "Сплав". Артиллерийские подразделения получат снаряды калибра 300-мм для РСЗО "Торнадо-G". Концерн "Вертолеты России" усилят ВКС ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28НМ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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