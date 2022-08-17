Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный директор ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов, где встретился с президентами Украины и Турции.

Вечером 17 апреля генсек Организации объединённых наций Антониу Гутерриш прибыл в украинский Львов, где у него на завтра запланированы переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и его коллегов Владимиром Зеленским.

По данным офиса Гутерриша, одной из тем для переговоров между ним, Зеленским и Эрдоганом станет успех продуктовой сделки с Россией, заключённой в Стамбуле.

Также Антониу Гутерриш и президенты Турции и Украины хотят поговорить о снятии санкционных ограничений с российской продукции с целью её продажи за рубеж.