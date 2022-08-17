Столтенберг: НАТО готово вмешаться в случае эскалации напряженности в Косово
НАТО подтвердил, что готов помочь Коссово, в случае, если беспорядки в ближайшее время не прекратится.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Североатлантический союз увеличил свое присутствие на севере Косово в преддверии переговоров между Белградом и Приштиной, запланированных на четверг.
Посредники ЕС надеются на деэскалацию напряженности на западных Балканах после беспорядков на севере Косово.
В среду Столтенберг встретился в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем.
Опубликовано: Силивончик Алина
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