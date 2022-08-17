Столтенберг: НАТО готово вмешаться в случае эскалации напряженности в Косово

НАТО подтвердил, что готов помочь Коссово, в случае, если беспорядки в ближайшее время не прекратится.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Североатлантический союз увеличил свое присутствие на севере Косово в преддверии переговоров между Белградом и Приштиной, запланированных на четверг.

Посредники ЕС надеются на деэскалацию напряженности на западных Балканах после беспорядков на севере Косово.

В среду Столтенберг встретился в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем.