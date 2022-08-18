ВСУ снова нанесли массированные артиллерийские удары по Энергодару
Армия Украины снова нанесли артиллерийские удары по Энергодару Запорожской области
В администрации города сообщили, что украинская артиллерия снова нанесла массированные удары по Энергодару в Запорожской области.
"Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по Энергодару. Информация о местах разрывов и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
В последнее время армия Украины регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и её окрестности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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