Россияне не смогут въехать в Эстонию с визами, полученными в других странах Евросоюза

С 18 августа граждане РФ не смогут попасть на территорию Эстонии по визам, выданным этой страной. Также эстонские власти собираются закрыть границу для россиян, получивших визы в других государствах шенгенской зоны.

Такое решение в настоящее время находится в стадии оформления и будет полностью подготовлено на следующей неделе.

По мнению главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, запрет на въезд в страну не нарушает законы Евросоюза.

В пример он привел ситуацию с пандемией, когда Шенгенская зона была полностью закрыта для въезда, в том числе и внутренние границы между государствами ЕС.

Урмас Рейнсалу:

"Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги"

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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