Россияне не смогут въехать в Эстонию с визами, полученными в других странах Евросоюза
С 18 августа граждане РФ не смогут попасть на территорию Эстонии по визам, выданным этой страной. Также эстонские власти собираются закрыть границу для россиян, получивших визы в других государствах шенгенской зоны.
Такое решение в настоящее время находится в стадии оформления и будет полностью подготовлено на следующей неделе.
По мнению главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, запрет на въезд в страну не нарушает законы Евросоюза.
В пример он привел ситуацию с пандемией, когда Шенгенская зона была полностью закрыта для въезда, в том числе и внутренние границы между государствами ЕС.
Урмас Рейнсалу:
"Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги"
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Полицией «Талибана» за год конфисковано только в столице Афганистана 7632 кг героина на сумму около 1 млрд. долларов
Об этом сообщил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Халид Задран. В ходе специальных рейдов сотрудниками Кабульского полицейского управления арестовано 315 обвиняемых.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Агрономы рассказали, чем нужно подкармливать морковь в августе
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Фермеры объяснили, как и зачем подкармливать капусту в августе
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир