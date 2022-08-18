Россияне не смогут въехать в Эстонию с визами, полученными в других странах Евросоюза

С 18 августа граждане РФ не смогут попасть на территорию Эстонии по визам, выданным этой страной. Также эстонские власти собираются закрыть границу для россиян, получивших визы в других государствах шенгенской зоны.

Такое решение в настоящее время находится в стадии оформления и будет полностью подготовлено на следующей неделе.

По мнению главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, запрет на въезд в страну не нарушает законы Евросоюза.

В пример он привел ситуацию с пандемией, когда Шенгенская зона была полностью закрыта для въезда, в том числе и внутренние границы между государствами ЕС.

Урмас Рейнсалу: