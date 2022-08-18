Депутат Госдумы Морозов: Эстония объявила войну России

В Государственной думе Российской Федерации заявили, что Эстония объявила гуманитарную войну.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Морозов завил, что Эстония де-факто объявила России гуманитарную войну.

"Решение Эстонии по визам для россиян является объявлением гуманитарной войны" - приводит информационное агентство Sputnik слова Морозова.

Также Морозов заявил, что Россия должна ответить Эстонии, введя против нее полную информационную блокаду, прекратив тем самым любой товарообмен.

"На мой взгляд, нужна полная экономическая блокада, прекращающая любой товарообмен и любое перемещение граждан, за исключением специальных гуманитарных причин", — заявил Морозов.

Для координации действий Мороз призвал объединиться с Беларусью.