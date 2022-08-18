Эрдоган вылетел во Львов для переговоров с Зеленским и Гутеррешем

Президент Турции Тайип Эрдоган отправился во Львов для встречи с генсеком ООН Антонио Гутеррешем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телеканал A Haber утром 18 августа показал, как турецкий лидер Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехстороннего саммита с Владимиром Зеленским и главой ООН Антонио Гутеррешем.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о планируемой двухсторонней встрече Гутерреша и Зеленского, а также трехсторонней встрече этих двух политиков с Эрдоганом.

Время перелета самолета Эрдогана из Анкары в Львов составляет 2 часа.