Спецоперация на Украине длится уже более полугода и за это время видно, что западные страны начали постепенно терять интерес к тому, чтобы поддержать Киев в их борьбе.

Сейчас их волнует более реальные проблемы - экономический кризис, который накрыл всю Европу. Нехватка голубого топлива сейчас разделяет страны и пускает в страх остаться без тепла зимой.

Если не будет происходить каких-то активных боевых действий со стороны ВСУ, то скорее всего Запад перестанет обращать внимание на Украину и сделает ее отщепенцем.

На сегодня самым важным является устранение ущерба, который нанесла вся эта военная деятельность.

Европа теперь на все смотрит крайне скептично, и заставляет США пересмотреть свои действия, т.к. они подставляют другие страны под удар.