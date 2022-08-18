Telegraph: если не будет активных боев со стороны ВСУ Запад утратит интерес к Киеву
Спецоперация на Украине длится уже более полугода и за это время видно, что западные страны начали постепенно терять интерес к тому, чтобы поддержать Киев в их борьбе.
Сейчас их волнует более реальные проблемы - экономический кризис, который накрыл всю Европу. Нехватка голубого топлива сейчас разделяет страны и пускает в страх остаться без тепла зимой.
Если не будет происходить каких-то активных боевых действий со стороны ВСУ, то скорее всего Запад перестанет обращать внимание на Украину и сделает ее отщепенцем.
На сегодня самым важным является устранение ущерба, который нанесла вся эта военная деятельность.
Европа теперь на все смотрит крайне скептично, и заставляет США пересмотреть свои действия, т.к. они подставляют другие страны под удар.
Опубликовано: Силивончик Алина
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