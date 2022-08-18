Йохансон посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян

Европейский комиссар Ильва Йохансон в сентябре посетит Финляндию и Литву по вопросу ограничений на выдачу виз для граждан России.

В четверг, 18 августа 2022 года, официальный представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер в ходе брифинга рассказала о планах еврокомиссара Ильвы Йохансон с начале сентября посетить с рабочим визитом Хельсинки и Ригу.

Хиппер пояснил, что целью личного визита европейского комиссара Йохансон в Финляндию и Латвию стала визовая политика проводимая руководством обоих стран в отношении всех граждан Российской Федерации.