Йохансон посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян
Европейский комиссар Ильва Йохансон в сентябре посетит Финляндию и Литву по вопросу ограничений на выдачу виз для граждан России.
В четверг, 18 августа 2022 года, официальный представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер в ходе брифинга рассказала о планах еврокомиссара Ильвы Йохансон с начале сентября посетить с рабочим визитом Хельсинки и Ригу.
Хиппер пояснил, что целью личного визита европейского комиссара Йохансон в Финляндию и Латвию стала визовая политика проводимая руководством обоих стран в отношении всех граждан Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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