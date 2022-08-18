Reuters: Запад боится вводить новые санкции России из-за кризиса

В связи с кризисной ситуацией которая получилась не только в России, но и в Европе, теперь она боится вводить новые санкционные пакеты потому что видит низкую поддержку среди граждан.

Теперь США опасаются, что Запад предпримет более жесткие меры против Москвы, то будут последствия еще хуже.

По словам политиков, многие страны в большинстве своем перестали критиковать действия России, а людей, которые вступили в поддержку стало намного больше. Некоторые страны начали вводить специальные меры, чтобы поддержать российский народ на своей территории, такое разделение считается очень опасным.

Сейчас с каждым днем становится все сложнее наказать Россию, но это не является самоцелью, чтобы наказать миллионы людей по всему миру.