BNS: Латвия изменит закон об иммиграции для граждан России и Беларуси
Власти Литвы решили пересмотреть законодательство, которое касается миграции и проживания граждан Республики Беларусь и России. Чем это чревато?
МВД решило провести ряд изменений, которые касаются закона о миграции. Сейчас поправка будет предусматривать изменения, которые касаются выдачи временных виз.
Власти собираются перестать выдавать временные гражданства, а также повторные визы для граждан Беларуси и Российской Федерации.
Что же делать тем, кто проживает в Латвии уже долгое время?
Тем гражданам, которые все еще думают остаться в Латвии, необходимо написать заявление на просьбу о выдаче статуса постоянного гражданина в Европе. Для этого необходимо повторно сдать экзамен на знание государственного языка и иметь с собой достаточное количество финансовых средств, чтобы комфортно проживать на территории страны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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