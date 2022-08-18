BNS: Латвия изменит закон об иммиграции для граждан России и Беларуси

Власти Литвы решили пересмотреть законодательство, которое касается миграции и проживания граждан Республики Беларусь и России. Чем это чревато?

МВД решило провести ряд изменений, которые касаются закона о миграции. Сейчас поправка будет предусматривать изменения, которые касаются выдачи временных виз.

Власти собираются перестать выдавать временные гражданства, а также повторные визы для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Что же делать тем, кто проживает в Латвии уже долгое время?

Тем гражданам, которые все еще думают остаться в Латвии, необходимо написать заявление на просьбу о выдаче статуса постоянного гражданина в Европе. Для этого необходимо повторно сдать экзамен на знание государственного языка и иметь с собой достаточное количество финансовых средств, чтобы комфортно проживать на территории страны.