МИД РФ назвал условие применения Россией ядерного оружия на Украине
В Министерстве иностранных дел РФ назвали условие применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации.
В четверг, 18 августа 2022 года, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства заявила о том, что может стать причиной использования Россией своего ядерного арсенала на Украине.
Сотрудники ведомства утверждают, что применение атомного оружия Вооружёнными силами РФ может быть допустимо лишь в качестве ответной меры на применение ядерных ракет украинской стороной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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