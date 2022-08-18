МИД РФ назвал условие применения Россией ядерного оружия на Украине

В Министерстве иностранных дел РФ назвали условие применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации.

В четверг, 18 августа 2022 года, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства заявила о том, что может стать причиной использования Россией своего ядерного арсенала на Украине.

Сотрудники ведомства утверждают, что применение атомного оружия Вооружёнными силами РФ может быть допустимо лишь в качестве ответной меры на применение ядерных ракет украинской стороной.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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