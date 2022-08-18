Bloomberg: Россия потребовала оплачивать газ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что российская сторона потребовала оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк.

Основным потребителем газа с проекта «Сахалин-2» являются Япония и Южная Корея. В скором времени их обяжут открыть валютные и рублевые счета в Газпромбанке и производить оплату газа по новой схеме (которая действует для европейских импортеров с 1 апреля 2022 года).

Новый оператор проекта «Сахалин-2» уже направил клиентам инструкции, которые объясняют способ оплаты поставок газа в долларах через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как они делали это ранее. Затем долларовые поступления будут конвертироваться в российские рубли.

Примечательно, что несмотря на назначение нового оператора проекта «Сахалин-2», более половины доли по-прежнему принадлежит «Газпрому». Эксперты полагают, что новые требования связаны с удобством прямых расчетов импортеров и поставщиков.

Bloomberg утверждает, что как минимум два покупателя изучают вопрос, будут ли платежи через Газпромбанк являться нарушением санкций. Россия также предлагает альтернативный путь — проводить оплаты через российское подразделение «Райффайзена», однако средства все равно потом поступят в Газпромбанк.