Bloomberg: Россия потребовала оплачивать газ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что российская сторона потребовала оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк.
Основным потребителем газа с проекта «Сахалин-2» являются Япония и Южная Корея. В скором времени их обяжут открыть валютные и рублевые счета в Газпромбанке и производить оплату газа по новой схеме (которая действует для европейских импортеров с 1 апреля 2022 года).
Новый оператор проекта «Сахалин-2» уже направил клиентам инструкции, которые объясняют способ оплаты поставок газа в долларах через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как они делали это ранее. Затем долларовые поступления будут конвертироваться в российские рубли.
Примечательно, что несмотря на назначение нового оператора проекта «Сахалин-2», более половины доли по-прежнему принадлежит «Газпрому». Эксперты полагают, что новые требования связаны с удобством прямых расчетов импортеров и поставщиков.
Bloomberg утверждает, что как минимум два покупателя изучают вопрос, будут ли платежи через Газпромбанк являться нарушением санкций. Россия также предлагает альтернативный путь — проводить оплаты через российское подразделение «Райффайзена», однако средства все равно потом поступят в Газпромбанк.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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