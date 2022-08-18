Народная милиция ДНР захватила стратегическую высоту на Авдеевском направлении

Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии значительно продвинулись вперед и захватили стратегическую высоту на Авдеевском направлении.

Один из командиров артиллерийского подразделения Славянской бригады ДНР с позывным "Медведь" сообщил, что подразделениям Народной милиции республики удалось захватить стратегическую высоту на Авдеевском направлении.

"Выполняя поставленную задачу по уничтожению врага в районе Авдеевки, наши подразделения после тяжёлых боёв взяли шахты "Бутовка", которые ВСУ использовали в качестве наблюдательного пункта", — рассказал "Медведь".

Город Авдеевка расположена севернее Донецка и входит в состав его агломерации. С 2014 года постоянно находится в прифронтовой зоне. В настоящий момент контролируется ВСУ.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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