Народная милиция ДНР захватила стратегическую высоту на Авдеевском направлении
Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии значительно продвинулись вперед и захватили стратегическую высоту на Авдеевском направлении.
Один из командиров артиллерийского подразделения Славянской бригады ДНР с позывным "Медведь" сообщил, что подразделениям Народной милиции республики удалось захватить стратегическую высоту на Авдеевском направлении.
"Выполняя поставленную задачу по уничтожению врага в районе Авдеевки, наши подразделения после тяжёлых боёв взяли шахты "Бутовка", которые ВСУ использовали в качестве наблюдательного пункта", — рассказал "Медведь".
Город Авдеевка расположена севернее Донецка и входит в состав его агломерации. С 2014 года постоянно находится в прифронтовой зоне. В настоящий момент контролируется ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
Российская элита в панике: раздобыть в стране качественный алкоголь теперь большая проблема
Состоятельным россиянам скоро придется обходиться без рома и виски. В течение нескольких последних месяцев с Россией перестали сотрудничать крупные компании, выпускающие элитную алкогольную продукцию.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, что на Земле жили 16-метровые акулы
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Российская элита в панике: раздобыть в стране качественный алкоголь теперь большая проблема
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши