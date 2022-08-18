Если война придет на остров Тайвань, то не будет путей отступления
На продуваемых всеми ветрами тайваньских островах Мацу, недалеко от побережья Китая, в последние дни обсуждается одна тема: перспективы вторжения Китая.
С тех пор, как он начал военные учения в ответ на визиты на Тайвань американских законодателей.
Удерживаемый Тайванем с тех пор, как побежденное правительство Китайской Республики бежало в Тайбэй в 1949 году после поражения в гражданской войне в Китае, архипелаг небольших островов, расположенный менее чем в 10 км (6,2 мили) от побережья Китая в ближайшей точке, вероятно, станет первой мишенью для Пекина в случае конфликта.
Хотя у народа Тайваня не было повышенного чувства тревоги, напряженность подчеркнула уязвимость островов Мацу.
"Я не чувствую себя в особой безопасности - в конце концов, этот остров, Дуньинь, был бы линией фронта на поле боя", - сказала 27-летняя Дора Лю с острова Дуньинь, самой северной территории, контролируемой Тайванем, где расположена крупная военная база.
Опубликовано: Силивончик Алина
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