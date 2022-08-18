Politico: США разрешили Украине использовать американское оружие для атаки Крыма
В Кабинете Джо Байдена заявили, что США одобрили использование ВСУ американского оружия для обстрелов Крыма.
В четверг, 19 августа 2022 года, американское издательство Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Соединённые Штаты дали разрешение Украине использовать поставленное в рамках оказания военной помощи ВСУ западное оружие для поражения любых целей.
Отмечается, что Киев получил одобрение на нанесение ударов по объектам от которых непосредственно зависит суверенитет и независимость Украины, включая Крым, который по мнению администрации Байдена является частью Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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