Politico: США разрешили Украине использовать американское оружие для атаки Крыма

В Кабинете Джо Байдена заявили, что США одобрили использование ВСУ американского оружия для обстрелов Крыма.

В четверг, 19 августа 2022 года, американское издательство Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Соединённые Штаты дали разрешение Украине использовать поставленное в рамках оказания военной помощи ВСУ западное оружие для поражения любых целей.

Отмечается, что Киев получил одобрение на нанесение ударов по объектам от которых непосредственно зависит суверенитет и независимость Украины, включая Крым, который по мнению администрации Байдена является частью Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 