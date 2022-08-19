Арестович пошел против Зеленского по вопросу визового запрета российских граждан

Алексей Арестович, советник руководителя президентской группы Владимира Зеленского, раскритиковал предложение лидера страны о визовых запретах для российского народа.

Помощник украинского президента сказал, что считает призыв Зеленского несправедливым, потому что граждане не должны страдать, если правительство не может разобраться.

“Коллективная ответственность это не всегда хорошо”, – прокомментировал свое мнение политик.

Также Арестович думает, что необходимо включать избирательность, чтобы разрабатывать такие законы, как визовые запреты. Лучше если это будет касаться организационного аппарата президента России, но не всех граждан в целом.