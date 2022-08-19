Крючков: удары ВСУ по Крыму отразятся на Украине бумерангом

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что ждёт Украину после новых ударов по крымскому полуострову.

19 августа Олег Крючков прокомментировал новые удары вооружённых сил Украины по российским военным базам в Крыму. Вместе с тем Крючков вспомнил недавнюю статью издания Politico, которое рассказывает о том, что власти США разрешили ВСУ атаковать Крым.

По мнению Олега Крючкова, нападение украинских войск на Крым ударит по Украине бумерангом: вооружённые силы России займут новые территории Украины, откуда ВСУ придётся бежать.

Примечательно, что прошлым вечером украинские военные нанесли удар по российское военной авиабазе в Севастополе, также запустив свой ударный дрон в сторону Керчи.