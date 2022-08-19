США готовят военную помощь Украине в размере 800 миллионов долларов
США готовят дополнительную военную помощь Украине в размере 800 миллионов долларов, объявление о которой возможно уже в пятницу, сообщает Reuters.
Ноябрьская встреча G-20 на Бали превращается в противостояние между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трехсторонние переговоры во Львове, западная Украина, в четверг с президентом Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем были сосредоточены на том, как нормально завершить почти шестимесячный конфликт. Эрдоган заявил, что оценит встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Представители европейской разведки говорят, что Россия, вероятно, продолжит распространять дезинформацию, ложно изображая безрассудные действия Украины в отношении Запорожской атомной электростанции. Украина утверждает, что Россия периодически обстреливала завод в течение нескольких недель, даже несмотря на то, что она использует его для защиты и отдыха своих войск.
Опубликовано: Силивончик Алина
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