США готовят военную помощь Украине в размере 800 миллионов долларов

США готовят дополнительную военную помощь Украине в размере 800 миллионов долларов, объявление о которой возможно уже в пятницу, сообщает Reuters.

Ноябрьская встреча G-20 на Бали превращается в противостояние между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трехсторонние переговоры во Львове, западная Украина, в четверг с президентом Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем были сосредоточены на том, как нормально завершить почти шестимесячный конфликт. Эрдоган заявил, что оценит встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Представители европейской разведки говорят, что Россия, вероятно, продолжит распространять дезинформацию, ложно изображая безрассудные действия Украины в отношении Запорожской атомной электростанции. Украина утверждает, что Россия периодически обстреливала завод в течение нескольких недель, даже несмотря на то, что она использует его для защиты и отдыха своих войск.