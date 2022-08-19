Немецкие ремесленники и промышленники призвали канцлера ФРГ Шольца снять антироссийские санкции ради спасения экономики Германии.

В пятницу, 19 августа 2022 года, немецкая газета «Вельт» заявила о том, что немецкие ремесленники и промышленники из Торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс написали письмо Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, где обратились к нему с призывом снять введённые против России санкции.

Отмечается, что данное обращение членов Торговой ассоциации было вызвано страхом перед будущем, которое ждёт Германию в условиях возникшего кризиса и нежеланием терять нажитое многолетним трудом из-за политических игр правительства, а также бесконечное обеспечение всем необходимым президента Украины Владимира Зеленского.

Помимо прочего немцы обратили внимание на то, что Украина, согласно международным рейтингам, находится на 122 месте в мире среди самых коррумпированных стран, ввиду чего Киев не является надёжным партнёром и союзником для любой европейской страны.