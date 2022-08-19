Delfi: Литва не видит угрозы в переброске истребителей РФ с «Кинжалами» в Калининград

Министерство обороны Литвы утверждает, что переброска российских истребителей со сверхзвуковыми ракетами в Калининград не повлияет на баланс сил в регионе.

В пятницу глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас ;дал интервью местной газете Delfi, где публично заявил, что решение Министерства обороны России о переброске истребителей МиГ-21И с ракетами "Кинжал" в Калининград не угрожает Вильнюсу или странам Европейского союза.

По мнению Анушаускаса, в настоящий момент военный потенциал Калининградской области России находится на низком уровне и никому не угрожает.