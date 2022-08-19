Foreign Affairs: США вмешаются в конфликт на Украине после победы России
Издание Foreign Affairs утверждает, что США могут стать участниками украинского конфликта в случае победы Москвы.
19 августа профессор университета в Чикаго Джон Миршаймер дал интервью газете Foreign Affairs, где сообщил, что США могут вмешаться в конфликт на территории Украины, если армия России победит в спецоперации.
По мнению Миршаймера, если российская спецоперация в Украине не завершится до конца года, что американские войска пошлют маленькие сухопутные группы в эту страну.
В то же время Джон Миршаймер уверен, что если Россия одержит уверенную победу в спецоперации, что Соединённые Штаты могут полномасштабно вмешаться в военный конфликт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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