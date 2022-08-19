Посол Таварес: Индонезия пригласила на саммит G20 Путина и Зеленского, чтобы урегулировать конфликт
Саммит G 20 является очень важным для всего мира, т.к. именно туда пригласили двоих враждующих между собой лидеров Зеленского и Путина.
Посол Индонезии рассказал, что Индонезия старается развиваться со всех сторон, и одно из самых важных направлений - нести мир. Поэтому очень важно, когда на этом саммите два лидера смогут встреться и поговорить.
Данное мероприятие осуществляется в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Республики Индонезия.
Таварес полон уверенности, что если все получится, то Индонезия сделает большой вклад в историю конфликта России и Украины.
Опубликовано: Силивончик Алина
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