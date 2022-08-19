Посол Таварес: Индонезия пригласила на саммит G20 Путина и Зеленского, чтобы урегулировать конфликт

Саммит G 20 является очень важным для всего мира, т.к. именно туда пригласили двоих враждующих между собой лидеров Зеленского и Путина.

Посол Индонезии рассказал, что Индонезия старается развиваться со всех сторон, и одно из самых важных направлений - нести мир. Поэтому очень важно, когда на этом саммите два лидера смогут встреться и поговорить.

Данное мероприятие осуществляется в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Республики Индонезия.

Таварес полон уверенности, что если все получится, то Индонезия сделает большой вклад в историю конфликта России и Украины.