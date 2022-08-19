Лукашенко заявил, что не планирует нападать на Украину и бомбить её с территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусские военные не будут вступать в конфронтацию с украинской стороной.

В пятницу, 19 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Брестскую область прокомментировал опасения некоторых граждан о начале нападения белорусской стороны на территорию Украины.

Лукашенко с непоколебимой уверенностью заявил, что ни при каких обстоятельствах не допустит того, чтобы белорусы воевали, а также заверил всех присутствующих на встрече в Пружанском районе о том, что Украину не будут атаковать с территории Беларуси.