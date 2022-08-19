Лукашенко заявил об отсутствии планов нападать на Украину и бомбить ее с территории Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз опроверг планы нападения на Украину с территории своей страны. Он призвал украинское общество «утихомириться».
Александр Лукашенко отметил, что «никакая Украина сегодня не воюет — сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и США». Он подчеркнул, что Беларуси незачем отправлять своих граждан участвовать в военных действиях в соседней стране, а официальный Минск не планировал и не планирует никакого нападения на Украину.
По словам президента Беларуси, Европа «давно бы прекратила этот конфликт, если США не поддерживали бы Украину с помощью Польши и не подстегивали к боевым действиям».
Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что конфликт на территории Украины развязали «не Беларусь и не Россия, а украинские силы, которые готовили нападение на республику». Сразу после начала специальной военной операции России в Украины, на около белорусской границы была размещена тяжелая ракетная артиллерия, однако российская сторона «нанесла превентивный удар и предотвратила нападение на республику».
Лукашенко также подчеркивал, что Беларусь не участвует и не планирует участвовать в конфликте. По его словам, даже если бы официальный Минск подключился к российским действиям «он бы ничего не добавил, так как оружие в Беларуси не такое, как в России».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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