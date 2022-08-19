Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в пятницу, 19 августа.

Как информирует AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Путин дал согласие на отправку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Лидеры согласились, что эта миссия должна быть отправлена ​​как можно скорее, согласились лидеры.

Сообщается также, что несмотря на настойчивость президента Франции, Путин не дал согласия на вывод российских войск с Запорожской АЭС. Макрон сказал Путину, что его беспокоит ситуация вокруг АЭС.

Макрон и Путин также договорились, что в ближайшие дни, перед отправкой экспертов МАГАТЭ на оккупированную российской армией АЭС, у них будет еще один телефонный звонок.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Одессе, заявил, что Россия не должна отключать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. О таких планах Москвы проинформировала украинская государственная атомная компания "Энергоатом".