Президент России в своем публичном выступлении по Запорожской атомной электростанции на Украине, в пятницу обвинил украинских военных, что они рискуют сделать катастрофу.

Эти замечания, перефразированные президентским сайтом Кремля, прозвучали во время телефонного разговора, инициированного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президенты двух стран договорились работать над организацией визита делегации Международного агентства по атомной энергии, Организации Объединенных Наций, занимающейся ядерным надзором, на объект, сообщили в Кремле.

Повторяя позицию, неоднократно высказанную высокопоставленными российскими официальными лицами в последние дни, обвинил Украину в обстреле завода, заявив, что это “создает опасность крупномасштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий”.