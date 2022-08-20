Минобороны России сообщило об уничтожении 20 американских бойцов в Харьковской области
Российское оборонное ведомство сообщило об обстрелах позиций проукраинских сил в Харьковской области.
Министерство обороны Российской Федерации на утреннем брифинге 20 августа рассказало о ходе боев в Харьковской области Украины.
По заявлению российского оборонного ведомства, Военно-космические силы войск РФ нанесли удар по месту дислокации проукраинских формирований.
Так, передает заявление Минобороны информагентство РИА Новости, были уничтожены 100 бойцов нацформирования "Кракен",
Также отмечается, что ликвидированы были и 20 американских наемников Вооруженных сил Украины.
"МО РФ: в Харьковской области в результате удара ВКС по позициям нацформирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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