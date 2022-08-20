Reuters: Трасс изменила позицию по встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии

МИД Великобритании Лиз Трасс сказала свое категорическое нет на то, чтобы Россия участвовала в саммите Группы 20.

Из четких обоснований можно услышать следующее “Россия потеряла все свои моральные права на участие в саммите”, до тех пор пока не прекратятся военные действия на Украине. Параллельно с этим она положительно отнеслась к тому, что среди присутствующих будет Владимир Зеленский”.

Трасс является одной из первых кандидаток на пост премьер-министра Великобритании после Бориса Джонсона.

Ранее Трасс подверглась серьезной критике со стороны Захаровой, которая сказала, что политик слишком заносчивая и пыталась “вызвать и оседлать” Лаврова, однако делала это очень неграмотно.