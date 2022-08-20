Министерство обороны РФ направит доказательства химического терроризма киевского режима в ОЗХО в Гааге.

В субботу, 20 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России раскрыла информацию о том, что 31 июля российские военнослужащие после выполнения тактических задач в Запорожской области были экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения с симптомами острой интоксикации.

Отмечается, что в результате проведения лабораторных исследования в организмах солдат ВС РФ был обнаружен сильнейший яд – ботулотоксин типа «В», что является неоспоримым доказательством факта химического терроризма киевского режима.

В ведомстве заявили, что все документы, подтверждающие произошедшее в районе Васильевки Запорожской области, будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия в Гааге, дабы привлечь к ответственности Зеленского и его сообщников.