Стремоусов: ПВО России отразило атаку армии Украины на Херсон
Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что российские системы ПВО перехватили украинские ракеты, которые двигались по направлению к городу.
20 августа заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что ВСУ предприняли новую попытку атаки на Херсон, выпустив по городу ракеты.
По данным Стремоусова, системы противовоздушной обороны армии России перехватили все воздушные угрозы в окрестностях Херсонщины.
Вместе с тем украинские новостные каналы сообщают о взрывах в населённом пункте Чернобаевка Херсонской области, где базируется российская военная техника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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