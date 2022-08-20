Стремоусов: ПВО России отразило атаку армии Украины на Херсон

Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что российские системы ПВО перехватили украинские ракеты, которые двигались по направлению к городу.

20 августа заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что ВСУ предприняли новую попытку атаки на Херсон, выпустив по городу ракеты.

По данным Стремоусова, системы противовоздушной обороны армии России перехватили все воздушные угрозы в окрестностях Херсонщины.

Вместе с тем украинские новостные каналы сообщают о взрывах в населённом пункте Чернобаевка Херсонской области, где базируется российская военная техника.