DPA: Украина предложила свои трубопроводы для транспортировки газа из России в Европу

Немецкое агентство DPA сообщило, что Украина предложила использовать свои трубопроводы для транспортировки газа из России в Европу. Ранее "Газпром" объявил, что "Северный поток-1" снова будет закрыт.

После заявления "Газпрома" в пятницу, 19 августа, о прекращении поставок газа по балтийскому газопроводу "Северный поток-1" в конце августа Украина предложила вместо этого использовать свой участок газопровода, сообщает dpa в субботу.

"Мощности украинской газотранспортной системы и маршрута через Польшу более чем достаточно для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в европейские страны", — сообщил оператор украинской газопроводной сети в Киеве.

Он добавил, что это предложение об использовании альтернативного маршрута транспортировки газа связано "с хроническим простоем "Северного потока-1".

"Россия игнорирует этот альтернативный вариант поставки. Объективных причин для ограничения поставок газа в ЕС нет", — подчеркнул украинский оператор.

В пятницу днем ​​российский газовый гигант "Газпром" объявил, что приостановит подачу газа по балтийскому газопроводу "Северный поток-1" из-за ремонтных работ с 31 августа по 2 сентября. В настоящее время используется только 20% пропускной способности трубопровода.